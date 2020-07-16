Kılıçdaroğlu 359 bin lira tazminat ödeyecek

SON DAKİKA HABERİ... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaları nedeniyle açılan ve istinafın bozma kararı sonrası yeniden görülen "Man Adası" davasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

NTV Haber 16.07.2020 - 14:05

Kılıçdaroğlu 359 bin lira tazminat ödeyecek

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