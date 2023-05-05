Kılıçdaroğlu: 5 milyon 300 bin genç Türkiye'nin kaderini değiştirecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin mitinginde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu, ''İlk kez 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Dünya siyaset tarihçileri şunu yazacaklar; 'Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı gençler sandığa gittiler demokratik yollarla bir otoriter yönetimi değiştirdiler.' Siz o zaman hep beraber sadece Türkiye için değil dünya gençliği için de örnek olacaksınız.'' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Çiftçiyi toprakla barıştıracağız. Çiftçi üretecek Türkiye kazanacak. Çiftçi üretecek. Artık muzu çileği nohutu canlı hayvanı eti dışarıdan almayacağız her şeyi kendimiz üreteceğiz tüketeceğiz artanı da ihraç edeceğiz.

İLK KEZ OY KULLANACAK GENÇLERE SESLENDİ

İlk kez 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Bu ülke size teşekkür edecek. Ama dünya siyaset tarihçileri şunu yazacaklar 'Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı gençler sandığa gittiler demokratik yollarla bir otoriter yönetimi değiştirdiler.' Siz o zaman hep beraber sadece Türkiye için değil dünya gençliği için de örnek olacaksınız.

''HERKESE SAYGI DUYACAĞIM''



Yeteri kadar kamplaştırdılar artık komşu komşunun kimliğini sorgulamaya başladı. Herkesin kimliği inancı Bay Kemal'in başının üstüne. Herkese saygı duyacağım.

''BESLENME ÇANTASI UYGULAMASINA SON VERECEĞİZ''

Beslenme çantası uygulamasına son vereceğiz. Çocuk okula gidecek yemeğini yiyecek suyunu içecek.

''KÖY OKULLARINI YENİDEN AÇACAĞIZ, 100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ''

Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız.

''İSTANBUL'UN NÜFUSU 5 YILDA 2,5 MİLYON AZALACAK''

Mersin'i bu bölgenin en güçlü kentlerinden birisi haline getireceğiz. Burada yaklaşık 850 bin yeni istihdam alanı yaratacağız. 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu yaklaşık 2,5 milyon azalatacak. Bu bölge özel ekonomi bölgesi olacak. Akdeniz havzası Türkiye'nin ürettiği en güçlü merkez haline gelecek.

''SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ 2 YIL İÇİNDE ÜLKELERİNE UĞURLAYACAĞIZ''

Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine uğurlayacağız. Asla ırkçılık yapmayacağız.

''İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR; VATANIMIZ VE BAYRAĞIMIZ''



Arada bir, bir sürü laf ediyorlar; yok 'Masanın altıdır, üstüdür.' Bir sürü iftiralar var. Allah onlara akıl fikir versin. Terör örgütünün saldırısına uğrayan benim ama ben suçlanıyorum. İki kırmızı çizgimiz var; vatanımız ve bayrağımız.



''BU ÜLKEYE GÜZEL BAHARLARI GETİRECEĞİZ''



Emin olun bu ülkeye güzel baharları getireceğiz, birlikte mücadele edeceğiz sandığa gideceğiz oy vereceğiz ve sonra sevincimizi bütün dünyayla paylaşacağız. İnanın her şey çok güzel olacak, inanın bu ülkeye baharları getireceğim, birlikte huzur içinde yaşayacağız.''