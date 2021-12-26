Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretlinin işinin güvence altına alınması gerektiğini belirterek, "Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

Haberler - DHA 26.12.2021 - 13:16

Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

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