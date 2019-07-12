"Biz parti olarak demokratik parlamenter sistemden yanayız ama diyorlar ki bu sistemi tartışalım elbette tartışılabilir..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'ye konuştu.

Sorulara yanıt veren Kılıçdaroğlu'nun, mevcut sistemle ilgili değerlendirmesi şöyle oldu:

"Bizim istediğimiz demokrasi. Amerika'da başkanlık sistemi var değil mi? En güzel başkanlık sistemi Amerika'da. Oturalım konuşalım... Oradaki başkan büyükelçi bile tayin edemiyor. Onu da tartışalım. Devasa kurumlar var orada. O kurumların benzeri Türkiye'de de olmalı. Merkez Bankası'na müdahale etmeyecekseniz, Gelir İdaresi Başkanı'na 'Şu benim rakibim bunun hesaplarını denetleyin, vergi açısından öbür rakibi değil onu koruyun derseniz bu olmaz.

Biz parti olarak demokratik parlamenter sistemden yanayız ama diyorlar ki bu sistemi tartışalım, elbette tartışılabilir. Biz tartışmadan çekinmeyi. Artısına eksisine bakarız, otururuz konuşuruz. Bir rejim kolay oluşmaz. Amerika'nın kendi yapısı vardır. Bizde ise neredeyse Tazminat'tan bu yana süregelen bir sistemimiz var. Dolayısıyla bu sistemin aksaklıklarını düzeltmemiz gerekirken tersine dünyada hiç örneği olmayan ucube bir sistem geldi. Ve o sistem Türkiye'yi perişan etti..."