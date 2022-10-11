Kılıçdaroğlu, ABD'de ekonomist Acemoğlu görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'de ekonomist Acemoğlu ile görüştü.



Kılıçdaroğlu, ABD'nin Boston kentindeki görüşmelerine ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomist Daron Acemoğlu, Canan Dağdeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil ve Bilge Yıldız ile Türkiye'yi konuştuklarını belirtti.



Paylaşımda ayrıca "ABD'deki vizyon programımız kapsamında, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldik. Türkiye'nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuz için dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz" ifadeleri yer aldı.



Kılıçdaroğlu, ziyaretine Boston ve Washington kentlerinde devam edecek.

