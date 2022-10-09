Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunacak. Ziyaretin amacı teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişleri olarak açıklandı.

Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor

Genel Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.

Kılıçdaroğlu'nun 'deki ilk durağı Boston olacak. Kılıçdaroğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesindeki programlara katılacak.

Ardından Washington'a geçerek sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle biraraya gelecek.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

CHP'den yapılan açıklamada ziyarette insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişlerinde bulunulacağı belirtildi.

13 Ekim'de 'ye dönecek olan Kılıçdaroğlu'na aralarında Parti sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de olduğu bir heyet eşlik ediyor.

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