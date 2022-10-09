Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.



Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki ilk durağı Boston olacak. Kılıçdaroğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesindeki programlara katılacak.

Ardından Washington'a geçerek sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle biraraya gelecek.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

CHP'den yapılan açıklamada ziyarette insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişlerinde bulunulacağı belirtildi.

13 Ekim'de Türkiye'ye dönecek olan Kılıçdaroğlu'na aralarında Parti sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de olduğu bir heyet eşlik ediyor.