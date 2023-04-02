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Kılıçdaroğlu: Afgan kaçakların ülkemize aktığı haberleri geliyor

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Afgan göçmenlerin yasadışı yollarla sınırdan geçtiği iddialarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Mehmetçiğimize sesleniyorum. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin." paylaşımını yaptı.

Kılıçdaroğlu: Afgan kaçakların ülkemize aktığı haberleri geliyor

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı , sosyal medya hesabından "Afgan göçmenlerin yasadışı yollarla sınırdan geçtiği" iddialarını ilişkin açıklama yaptı.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu." dedi.

CHP lideri, "Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin." mesajını da paylaştı.

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