Kılıçdaroğlu: AK Parti'nin oyu düştü, seçim ilk turda biter

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğini söyledi.

''Sayın Temel Karamollaoğlu, 'yüzde 99,9' demiş ama yüzde 100 diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter'' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, BirGün gazetesine konuştu.

AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'un altına düştüğünü açıklayan Kılıçdaroğlu, ''Kopuşlar başladı büyüyerek gidecek'' dedi.

Farklı ittifak arayışlarının olabileceğini ancak 'ortak bir aday'ın daha doğru olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, 2023'te Cumhurbaşkanlığı için iki adayın yarışacağını düşünüyor.

Kılıçdaroğlu, ''Parlamenter seçimde farklı ittifaklar olabilir. Var da zaten, HDP’nin bir ittifak arayışı, sol yapıların ittifak arayışı var. Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın ortak bir adayının olması daha yerinde olur. Ortak adayın da demokrasiyi savunan bütün partilere güven vermesi gerekir'' dedi.

ADAYIMIZ 'SEMBOLİK' OLMAYACAK

2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Millet İttifakı'nın adayı henüz kamuoyuna duyurulmadı.

Ancak Kılıçdaroğlu, 'restorasyon dönemi' diye isimlendirdiği seçim sonrası dönemin çok önemli olduğunu belirtti, ''Adayımız 'sembolik' bir isim olmayacak'' dedi.

Altılı Masa'nın performansından memnun olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Sağlıklı, tutarlı, kararlı, acele etmeden yolumuza devam ediyoruz'' dedi ve şu açıklamalarda bulundu:

''Samimiyetle söyleyeyim, aday konuşmadık. Masada takvim de konuşulmadı. Çünkü biz önce, neyi nasıl yapacağımızı ve hedeflerimizi ortaya koymalıyız. Cumhurbaşkanı adayının bu hedefleri gerçekleşmek için çaba harcayacağını taahhüt ettik. Bu anlaşmayı sağladıktan sonra diğer aşamaya geçebiliriz''