Kılıçdaroğlu: Akşam 22.00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Hep söylerim bir ülke bilgi ve birikimle yönetilir. Geldiğimiz noktaya bakın, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini göreceksiniz. Gerçeklerden o kadar kopuk bir yapı var ki, eleştiri gelince gözlerime bakın diyorlar. Biz sizin gözlerinize, endamınıza hatta diplomanınıza dahi baktık, bu ülkeyi yönetemiyorsunuz.

2018'den bu yana var olan kriz ekonomik buhrana dönüştü. Vatandaştan kopan bir yönetim ülkedeki sorunları çözemez zaten çözemiyor da.



Milletin Sesi mitingini yaptık. Yüz binler geldi ve onların tercümanı olmaya çalıştık. 'Haremilerin saltanatını yıkacağız' mesajını verdik. Kimse en küçük bir şüphe duymasın, bu saltanatı yıkacağız.

Bizim hükümetimizde hiçbir fakirin elektriği kesilmeyecek. Adalet mi istiyorsunuz bu ülkede, bize katılacaksınız.

Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin kırılmasında tek bir mürekkep damlası olandan dahi hesap soracağız. Yine söylüyorum, ''Emri uyguladım'' demekle kurtulamayacaksınız. Sizlerden hesap soracağız.

Siyasallaşmış yargıyla, mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla, 5'li çeteyle, trol ağlarıyla ancak biz kavga edebiliriz. Bu ülkenin kadınları ve gençleri en çok sorun yaşananları. Biz hep beraber, memleketimize huzuru, bereketi getireceğiz. İş, aş sözü verdim, asla unutmayacağım.

''AKŞAM 22.00'DE AÇIKLAMA YAPACAĞIM''

Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim. Bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen planlardan sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olduğunu hiç umursamıyorlar. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler. O birkaç yüz kişilik kurtarma operasyonunda sen yoksun. O uçağın kapısı sana hiç açılmayacak. Ben de 22.00'de sana skandalı açıklayayım sen de beni dinle. Amacım pisliğe bulaştırdıkları sarmaldan seni yol yakınken kurtarmak.

Bu akşam saat 22.00'de Twitter hesabımdan bürokratlar hakkında yeni video paylaşacağım. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim"