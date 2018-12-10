CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimde işbirliği görüşmeleri için geçtiğimiz cumartesi akşamı Ankara'da bir araya geldi.



Görüşmede, seçim işbirliği için teknik çalışmaların bir iki gün içinde tamamlanması kararlaştırıldı.



Edinilen bilgilere göre, cumartesi günü İstanbul'da bulunan Akşener, görüşme için karayolu ile Ankara'ya geldi.



Liderler, buluşmanın duyulmaması için sınırlı sayıda kurmayını bilgilendirdi. Buluşma yeri olarak da genel merkezler dışında bir yer belirlendi. Görüşmeyi iki lider baş başa yaptı.



Görüşmede işbirliği yapılacak iller ve işbirliğinin şekli konusunda teknik çalışmaların tamamlanması kararlaştırıldı.



Bu kapsamda teknik çalışmaları yürüten genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Koray Aydın'ın işbirliğini detaylandırmaları ve son noktaya getirmeleri istendi.



Uzlaşı olması durumunda bir iki gün içinde iki lider, işbirliğinin detaylarını açıklayacak.

MANSUR YAVAŞ'TAN İTTİFAK MESAJI



İki partinin görüşmelerinde kilit il Ankara. Başkentte iki parti için de ismi geçen Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.



Yavaş mesajında, ''Bu saat itibariyle ittifak görüşmeleri henüz sonuçlanmamıştır. Saygı ile duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

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