İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak basın açıklaması yaptı.



Sahada, "Millet İttifakı"nın parlamentoda çoğunluğu sağlayacağını, anketlerde de bunun çıktığını ileri süren Akşener, seçmenin, "demokrasinin tam uygulandığı, parlamentonun güçlü olduğu iyileştirilmiş parlamenter sistemi" istediğini savundu.



Ziyarette, bu gözlem ve bilgilerini Kılıçdaroğlu ile paylaştığını aktaran Akşener, Kılıçdaroğlu'na, 24 Haziran'dan önce komisyon kurup bir araya gelerek, parlamenter sistemin nasıl olacağı konusunun yol haritasının milletle paylaşılması önerisinde bulunduğunu dile getirdi.



Kılıçdaroğlu'nun da bunu kabul ettiğini belirten Akşener, bu konuda Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile de görüştüğünü söyledi.



"ÖNERİNİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Akşener'e teşekkür ederek, "Seçim çalışmaları son derece rahat bir atmosferde gidiyor. Bütün engellemelere, iktidarın, hükümetin bütün baskılarına karşın, devletin bütün imkanlarını kullanmalarına karşın bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek ve TBMM'yi daha güçlü kılan bir anlayışla yola çıktık. O yolda yürüyoruz." dedi.



Vatandaşın, demokratik parlamenter sisteme geçişin takvimini beklediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Sayın Genel Başkanın böyle bir önerisi oldu. Bizim açımızdan keyifli bir öneri bu. Bu önerinin gereğini yerine getireceğiz. Demokratik parlamenter sistemi nasıl inşa edeceğimiz, parlamentoyu nasıl güçlendireceğimiz, Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl kaldıracağımız, yargının bağımsızlığı, güçlendirilmiş parlamento, milletvekillerinin parlamentoda özgür iradeyle oy kullanmalarının sağlanması ve bütün hukuk sisteminin darbe hukukundan arındırılması konularında ekipler ortak bir çalışma yapacaklar."



Açıklamanın ardından Akşener, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

