Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu ile sel bölgesine gidiyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği iller arasında olan Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sel vurdu.



CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından selden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'a gideceğini duyurdu.



Paylaşımında kendisine İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun da eşlik edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, Büyükşehir Belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz." dedi.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, Büyükşehir Belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 15, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin