Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu ile sel bölgesine gidiyor

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Adıyaman ve Şanlıurfa'ya geçeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu ile sel bölgesine gidiyor
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: 12 can kaybı
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu: 12 can kaybı Haberi Görüntüle

Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği iller arasında olan ve 'yı sel vurdu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı , sosyal medya hesabından selden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'a gideceğini duyurdu.

Paylaşımında kendisine İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun da eşlik edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, Büyükşehir Belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz." dedi.

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