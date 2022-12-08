Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık tarihleri arasında Almanya'yı ziyaret edecek.



Kılıçdaroğlu'nun, Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi bekleniyor.

CHP lideri, çalışma ziyareti kapsamında yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşecek.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, bazı ekonomi danışmanlarının yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke de eşlik edecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ekim ayında ABD'de, kasım ayında ise İngiltere'de temaslarda bulunmuştu.

