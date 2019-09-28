Kılıçdaroğlu: Ankara ve Şam arasındaki yol barışa giden en kısa yoldur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilecek Uluslararası Suriye Konferansı'nın açılışında konuşuyor.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

Yeni anayasanın Suriye'nin demokratikleşmesini sağlamasını diliyoruz. Anayasa komitesi tarafların belirlediği 50 kişiden oluşan bir listedir.

Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi, demokrasinin ve egemenliğin olmazsa olmasıdır. Egemenlik kayıtsız şartsız Suriye halkının olmalıdır.

İktidarın politikası sadece bizi değil bütün dünyayı düşündürmektedir. Ülkemiz içindeki terör mücadelelerinin sınırdışında da sürmesi uluslararası bir haktır. Türkiye'nin Suriye topraklarında sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğuna inanıyoruz ancak bu mücadelenin Şam'la ilişki kurularak sürdürülmesi.

Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu unutmamalıyız.