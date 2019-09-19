CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de "Kastamonu Günleri" etkinliğinin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ'cülerin yeniden göreve geldiği iddialarına ve Bakan Gül'ün yanıtına değinen Kılıçdaroğlu "Adalet Bakanı eleştirileri oldukça sert şekilde yanıtladı. Bu belirli çevreler aynı siyasi görüşü paylaşan farklı kanatların eleştirileri. Bir FETÖ borsasından bahsediliyor. Bütün bu konuların aydınlığa klavuşması lazım bir şikayet geliyorsa" dedi.

Kılıçdaroğlu'na Adalet Bakanlığı'nın Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik kararına itiraz etmesi de soruldu. "Gayet doğal etmesi lazımdı zaten" diyen Kılıçdaroğlu, "FETÖ davası açtığınız kişilerin dışında Fettah Tamince kalamaz zaten" ifadelerini kullandı.

Gelen bir soru üzerine Diyarbakır'daki annelerin eylemine de değinen CHP lideri şunları kaydetti:

"Diyarbakır'daki annelerle Cumartesi Anneleri arasında ayrım yapmıyoruz. Annelerin talebini saygıyla karşılamamız gerekiyor. Çocukları bulacak olan iktidardır. Diğer anneler de gidip başında fatiha okuyalım diyorlar. Her iki anne grubunu da kucaklıyoruz."



Kılıçdaroğlu'nun tank palet fabrikasıyla ilgili soruya yanıtı ise şu şekilde oldu:

"Tank-palet olayı Türkiye'nin saygınlığına gölge düşürme olayıdır. Katarlılar tank yapacak bize satacak. Her şey bizim zaten. Kim yapıyor bunu? Birinci kararnameyi yayınladılar özelleştirme var dedik. İkinci kararnameyi gizlediler. İkisi de Erdoğan'ın imzasıyla çıktı. Bir ülkenin askeri sırları başka ülkeye verilir mi? Benim personelimle yap sonra bu tankları bana sat. Bu kararı açıklasınlar gizli değilse. Katarlılar biliyor biz bilmiyoruz. Burada bir sorun var. Silah fabrikalarını yabancı orduya peşkeş çekmelerini kabul etmiyoruz."