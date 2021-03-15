Kılıçdaroğlu aşının ikinci dozunu yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci doz yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını yaptırdı.

Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu ''Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz'' ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, aşı olduğu ana ilişkin bir de fotoğraf paylaştı.