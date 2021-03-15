Kılıçdaroğlu aşının ikinci dozunu yaptırdı

NTV Haber 15.03.2021 - 12:01
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci doz yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını yaptırdı.
Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu ''Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz'' ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, aşı olduğu ana ilişkin bir de fotoğraf paylaştı.
Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/FDOU8iXCNp— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 15, 2021