Kılıçdaroğlu aşının ikinci dozunu yaptırdı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisinin ve eşinin corona virüs aşısının ikinci dozunu yaptırdıklarını duyurdu.

NTV Haber 15.03.2021 - 12:01

Kılıçdaroğlu aşının ikinci dozunu yaptırdı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci doz yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını yaptırdı.

Twitter'dan açıklama yapan Kılıçdaroğlu ''Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, aşı olduğu ana ilişkin bir de fotoğraf paylaştı.

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