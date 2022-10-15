Kılıçdaroğlu Bartın'daki facia bölgesinde: Neden sadece Türkiye'de oluyor?

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama yaşandı.



Faciada 41 işçi hayatını kaybederken 11 işçi yaralandı. 58 işçinin ise kurtarıldığı açıklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu facianın yaşadığı bölgeye gitti. Kemal Kılıçdaroğlu burada bir açıklama yaptı. CHP lideri, "Soma'yı unutmadık, Ermenek'i unutmadık. Şimdi burada 41 kardeşimiz hayatını kaybetti. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına. Neden bu kitle ölümleri sadece Türkiye'de oluyor. Önlem alacağız diyorlar; Siz 20 yıldır neredesiniz nerede önlem alacaksınız?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" demişti.