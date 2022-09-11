Kılıçdaroğlu: Bayrak ve vatan kırmızı çizgimiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Salona girişinde bozkurt işareti yapan bir grup tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, ''Değerli ülkücü kardeşlerim görüş farklılıklarımız olabilir ama Türkiye ve bayrağımız bizim ortak paydamız. Bizim iki kırmızı çizgimiz var, bayrağımız ve vatanımız'' dedi.

Bir kez daha helalleşme vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, ''Neyin kavgasını yapıyoruz. Şimdi kavganın değil birlik olmanın zamanı. Türkiye'nin bir beka sorumu var. Ama bunu biz aşarız'' diye konuştu.

MERKEZ BANKASI'NIN REZERVİ POLEMİĞİ

CHP Genel Başkanı, Türk Lirası'nın değer kaybettiğini de söyleyerek hükümete ekonomi üzerinden eleştiriler yöneltti. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

''Para bir ülkenin namusudur. Şimdiyse paramız pula dönüştü. Merkez Bankası'nın kasasında mülkiyeti kendine ait 1 cent parası yok. Var olan para 52.3 milyar dolar. Başkalarından alıp kasaya koymuşusuz. Şimdi milliyetçi arkadaşlarıma sormak isterim. Biz ülkeyi bu hale getirenleri demokratik yollarla gönderecek miyiz''

GENÇ SEÇMENE SANDIĞA GİDİN ÇAĞRISI

2023 seçimlerini hatırlatıp genç seçmene "sandığa gidin" çağrısı da yapan Kılıçdaroğlu, ''Kullanacağınız her oy altın değerinde" dedi.