CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da muhtarlarla bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"İzmir kendi metrosunu yapıyor. 50 milyon liraya yapıyor. Ankara 100 milyon liraya yapıyor. Nasıl oluyor? Birisi demek ki yatırımı hakkı ve hukukuyla yapıyor. Mansur başkan buna izin vermeyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin devasa bir bütçesi var. Yollara dikilen ağaçlar neden İtalya'dan geldi. Bu memlekette fidan mı yok? Bir fidanı 1 liraya almak var 500 liraya almak var. Onlar 500 liraya alıp geri kalanı cebe atıyorlar. Mansur başkanın böyle alışkanlıkları yok.

Muhtarların bütçesi neden yok? Sizin diğer seçilenlerle ne farkınız var? Siz neden demokrasinin üçüncü sınıf insanları olarak tutuluyorsunuz. Bir mahallenin sorununu en iyi bilen kişi muhtardır.

Neden Ankara'ya turist gelmez. Neden Ankara akşam olunca sessiz bir şehre dönüşür? Turistin gelmesi herkesin kazanması demektir. Ankara dünyanın ilk planlı kentlerinden birisidir. Ankara'yı kuranlar güçlü bir planlama yapmışlardır.

Tank palet fabrikasını Katarlılara satıyorlar. Milliyetçi dediğiniz adam tank palet fabrikasını yabancılara satmaz. Silah fabrikasını yabancılara satıyorsanız orada her şey biter. Tank palet fabrikasını bugün kurmaya kalksanız değeri 20 milyar dolar. Katarlılara veriyorsunuz, bedava uçak verdiler diye."