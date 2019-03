CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de STK temsilcileri, muhtarlar ve üretici birlikleriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları: Hayatımda bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez gidiyorum. İyi Partiyle iş birliğimiz var. Saygı değer bir genel başkan var. Saadet Partisi ile dirsek temasımız var. Neyi düşündüğünü anlatır. Şunu yapacağım bunu yapacağım gerçekleştireceğim.



Bir iftira kampyanyası üzerinden seçim götürdüler. ne kadar bel altı vurulacak alan varsa hepsini yaptılar ama tutmuyor tutmaz da zaten. Hangi gerekçeyle tutsun. Harcanan zamana emeğe yazıktır günahtır. İnsanların bulunduğu makama saygı duyulmayacak bir atmosferin yaratılması yazıktır günahtır. Neyi nasıl yapacağınızı anlatacaksınız anlatın. Günün 24 saati baykemal şudur budur.



İdam sehpaları kurdular. Benim idamımla bu memleket düzlüğe çıkacaksa olur yapın. Sonra kalktılar Meral Hanım için senin dokunulmazlığın yok daha rahat atarız diyor. Ne ilgisi var yerel seçimle. en başından beri tutturdular ne beka sorunu var. Seçeceğimiz kim mahalle köy muhtarı. Bunun Türkiyenin bekasıyla ne ilgisi var. Belediye başkanının il genel meclis üyesi başkan büyükşehir belediye başkanı seçilecek beldeye hizmet edecek. Bunun türkiyenin bekasıyla ne alakası var. Türkiye'de beka sorunu varsa sizin yüzünüzden var.



17 yıldır kim yönetti siz yönettiniz. Türkiye'yi beka sorunuyla karşı karşıya getirdiyseniz o koltukları bırakın yazıktır günahtır. Türkiye her şeye rağmen bölgesinin en güçlü ülkesi. Türkiye Cumhuriyeti devletini her an sonu gelecek bir devletmiş gibi gösteriyorlar. Biz bu ülkenin bekası için her şeyi yaparız. Sanki beyefendiler Süleyman Şah türbesini kaçırmadılar