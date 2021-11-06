Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız göreve devam etmeli

Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının göreve devam etmesi gerektiğini söyledi.

Haberler - NTV Haber 06.11.2021 - 13:15

Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız göreve devam etmeli

CHP Genel Başkanı , cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Onun olmadığı yerde belediye başkanlığını başka bir partiye teslim etmiş oluruz. O zaman İstanbullu, Ankaralı bize ne diyecek? O bağlamda kafamda ciddi soru işaretleri var" diye konuştu.

Karar Tv yayınında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Önce bulundukları kentin güvenini kazansınlar, önlerinde bir zaman var. O zaman diliminde çalışır deneyim kazanırlar, kendilerini gösterirler. O çerçevede görevlerini sürdürmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

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