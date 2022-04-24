Kılıçdaroğlu: Bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mamak'ta oturan ve borcu yüzünden 10 aydır elektriği kesik olduğu belirtilen Hülya Gültepe'nin evini ziyaret etti.



Gültepe ailesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ailenin elektriğinin uzun süredir kesik olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Aileyi dinledim, iki güzel evladı var, yaşanan trajedi onların kaderi değildir. Eğer bu ülkede bir aile, elektrik borcunu ödeyemiyorsa bir sorun var demektir. Kimse keyfinden 'Elektrik borcunu ben ödemiyorum' demez. Ya yiyecek ya elektrik borcunu ödeyecek, geliri bu kadar sınırlı... Yemeğini yediği zaman elektrik borcunu ödeyemiyor ve dolayısıyla Türkiye böyle derin bir trajedi ile karşı karşıya."



Bir değişime ihtiyaç bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dünyanın değişmesi lazım, Türkiye'nin de değişmesi lazım. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var, her evde huzura ihtiyacımız var. Bizim evlatlarımıza, gençlerimize borcumuz var. Daha güzel bir Türkiye'yi onlar için inşa etmek istiyoruz, bütün siyasetçilerin onlara karşı sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Böyle bir sorumluluktan hiçbir siyasetçi kaçınamaz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Bu millet, zulme karşı kulaklarını tıkamaz, bunun için de biz birbirimize emanetiz. Her bir vatandaş diğer vatandaşa emanettir. Eğer birimiz bir zorlukla karşılaşıyorsa hiçbirimiz rahat değiliz. Eğer bir kişi karanlıkta kalıyorsa hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Olayları bu çerçevede değerlendirmek lazım. Eğer siz elektriği kesip insanları karanlığa mahkum ediyorsanız 5'li çeteye dünyanın milyarlarını aktarıp elektriği kesiyorsanız o zaman bir sorunumuz var demektir, o zaman başka bir sorunla karşı karşıyayız demektir. Sosyal devletin 5'li çetelere kaynak aktarmak için değil, vatandaşın elektriğini güvence altına almak için olması lazım."



Kılıçdaroğlu, 10 aydır elektriği ve doğalgazı kesik olan vatandaşın ne yaptığının sorulması üzerine, "Mum ışığı" yanıtını verdi.