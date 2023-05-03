Kılıçdaroğlu: Bizim iki kırmızı çizgimiz var; vatanımız ve bayrağımız

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta düzenlenen mitingde konuştu.

Türkiye'nin sorunlarını çözeceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Mutfaktaki yangını söndürecek olan benim." dedi.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Gençler size sözüm var. Bu ülkede torpili bitireceğim. Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde hukuk olmaz. Benim sözüm var beşli çeteleri de uyuşturucu baronlarını da bu ülkeden göndereceğim. Hiç endişe etmeyin.,



''MUTFAKTAKİ YANGINI SÖNDÜRECEK OLAN BENİM''



Mutfakta yangın var senin haberin var mı? 'Niye soğanı siyasette kullanıyorsun?' diyorlar. Mutfakta yangını çıkaran sensin o yangını söndürecek olan da benim. Bizim tarihimizde bu kadar büyük zamlar oldu mu? Beşli çetelerden alacağım halka vereceğim. Yurt dışına götürülen 418 milyar doları da alacağım bu millete teslim edeceğim.

''TANK PALET FABRİKASINI KATAR ORDUSUNDAN ALACAĞIM''

Milliyetçi olan tank palet fabrikasını Katar ordusuna satmaz. Tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım, şerefli şanlı ordumuza teslim edeceğim. Bu kadar kamplaşma yetmedi mi? Devlette liyakati sağlayacağız.



SIĞINMACI AÇIKLAMASI



3 milyon 600 bin Suriyeli buraya niye geldi? En genç 2 yıl içerisnde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağım. Bütün köy okullarını açacağım 100 bin öğretmen ataması yapacağız.



''BİZİM İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR''

Milliyetçilik konusunda bir sürü laf ediyorlar bize. Yok masanın altında bilmem neresinde. Bizim iki kırmızı çizgimiz var; vatanımız ve bayrağımız. Nokta. Sözüm var Sinan Ateş'in Gaffar Okkan'ın katillerini bulacağım kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim.''