Kılıçdaroğlu: Bozulan çarkları onaracağız

Yalova'daki Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde partisinin grup toplantısında katılan Kemal Kılıçdaroğlu, burada konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki konuşmasında, "6'lı masa"da her kesimden vatandaşın temsil edildiğini söyledi.



Siyaset kurumunun vatandaştan aldığı her kuruşun hesabını vermesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede israfı sonlandıracağız. Bu ülkeye demokrasiyi getirdiğimiz zaman herkesin ekmeği, herkesin işi gücü olacak. Biz bunun da mücadelesini vereceğiz ve veriyoruz da zaten bunun mücadelesini. O nedenle bize güvenin, biz bütün çarkları onaracağız. Türkiye'nin çarkları şaşmaz saat gibi sağlıklı ve tutarlı çalışacak. Bundan emin olmanızı isterim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde aile destekleri sigortası isminde bir uygulamayı hayata geçireceklerini dile getirdi.



Kılıçdaroğlu, Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın bilirkişi raporlarında hakkında suç unsuru bulunmadığını dile getirerek, göreve iadesini istedi.



Salman ile ilgili davanın sürekli ertelendiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Hakim davayı sürekli erteliyorsun, kardeşim otur kararını ver, hakimsin sen. Hakim neye göre karar verir? Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir." ifadelerini kullandı.



Muhtarlar konusunda da çalışma yaptıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, belediye meclislerinde muhtarların söz sahibi olması için çalışma yapacaklarını bildirdi.