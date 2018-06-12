Kanal D'de canlı yayınlanan seçim özel programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri incelemek üzere Adalet Bakanlığı'na giden CHP'li heyetin elde ettiği bilgilere yönelik görüşü soruldu.

Dosyalara bakmadığını ve kendisine 3 sayfalık bir rapor geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Aynı rapor Sayın Muharrem İnce'ye de verildi. Orada bazı usul eksiklikleri var ama bunlar çok hayati usul eksiklikleri değil. Bu dosyalara göre Amerika'nın Gülen'i bize iade etmesi lazım. Amerika'nın ısrarla somut belge istediği ifade edildi. Ben de onu söylüyorum." dedi.