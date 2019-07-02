CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bugün 2 Temmuz Madımak olaylarına gelmek istiyorum. İnsanlar sazlarıyla sözleriyle bir şeyler anlatmak istediler. 2 Temmuz'da Madımak'ta bir insanlık katliamı yaşandı, insanlar diri diri yakıldı. Bunu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bir insanı yakamazsınız öldüremezsiniz. Kini ve öfkeyi de asla yüreğimizde tutmamalıyız. Kini ve öfkeyi bir tarafa bırakacağız.

''12 YIL SONRA 'PARDON' DİYORUZ''

2007'de Ergenekon Balyoz operasyonları başladı. Tamamının yalan olduğu mahkeme kararı ile sabit oldu. 12 yıl sonra 'pardon' diyoruz, özür diliyoruz. 12 yılda bu ailelerin çektiği dramın hesabını kim verecek? Atacaksın aylarca içeriye bir kısmı içeride ölecek kanser olacak ben bu davaların savcısıyım diyeceksin 12 yıl sonra beraat kararı veriyoruz diyeceksin. Bu mudur hak hukuk?

''YARGI REFORMUNDAN SÖZ EDİLİYOR''

Yargı reformundan söz ediliyor. Gayet güzel. Yargı adalet reformundan söz edilmesi bu ülkede adaletin olmadığını gösteriyor. Adaletin güven vermesi lazım.''

