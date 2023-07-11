Kılıçdaroğlu, Can Atalay'ı ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ı yarın cezaevinde ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, Can Atalay'ı ziyaret edecek
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Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, KRT yayınında yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gezi davası tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvurduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun Atalay'ı yarın cezaevinde ziyaret etmesi bekleniyor.

Gezi davasında '' Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Atalay, Nisan 2022’den bu yana cezaevinde bulunuyor.

Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay'dan milletvekili olarak seçilmişti.

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