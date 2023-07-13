Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Özkan'ın annesinin cenazesine katıldı

Cenazeye Özkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, parti yetkilileri ve bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

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