Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Özkan'ın annesinin cenazesine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın annesi Sulhiye Özkan'ın cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Özkan'ın annesinin cenazesine katıldı

Bir süredir kanser tedavisi gören Tuncay Özkan'ın annesi Sulhiye Özkan, 75 yaşında hayatını kaybetti. Sulhiye Özkan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde töreni düzenlendi.

Sulhiye Özkan'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Özkan'ın annesinin cenazesine katıldı - 1

Cenazeye Özkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Genel Başkanı , CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları, parti yetkilileri ve bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

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