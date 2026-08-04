Kılıçdaroğlu CHP, Özel Yeni Parti grup toplantısında konuşacak

Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti 'de gözler grup konuşmalarında olacak. İki partinin grup toplantıları 2 saat arayla aynı salonda olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla göreve dönmesinin ardından, ilk kez partisinin grup toplantısında konuşacak. Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması 13.30'da olacak.



YENİ PARTİ'NİN İLK GRUP TOPLANTISI

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısı için 11.30'da kürsüye çıkacak.

Yeni Parti teşkilatlanmasını da sürdürüyor. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre 44 ilde örgütlenin tamamlandığını, birkaç gün içinde 61 ile ulaşacaklarını açıkladı.



MİLLETVEKİLLERİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI DEKLERASYON

Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından CHP içindeki hareketlilik devam ediyor.

CHP'de kalan milletvekillerinden bazılarının Kılıçdaroğlu'na karşı deklarasyon hazırladığı öğrenildi.

Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay gibi isimlerin yer aldığı ekibin yayınlayacağı deklarasyonla Kılıçdaroğlu’ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri söyleniyor.