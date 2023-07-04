Kılıçdaroğlu: CHP tek adam partisi değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kimse düşüncesi nedeniyle hapse atılmamalı. Adaletin sağlanması lazım. Adaletin olmadığı bir dünyada insan haklarından söz edemezsiniz. Adaletin olmadığı dünyada özgür düşünceden söz edemezsiniz. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur Sivas olayları. Bunun zaman aşımı olmaması lazım.

Can Atalay yine hapiste, 50 günü geçti. Nasıl bir ülkede yaşadığımıza bundan iyi örnek olamaz. Milletvekili adayı olabilirsin dediler, halkın oylarıyla milletvekili seçildi. Tutuklusunuz ve dışarı çıkarmıyorlar sizi. Yine Numan Kurtulmuş'a seslenmek isterim. TBMM Başkanı olarak hiçbir girişimde bulunmuyorsa Meclis'in itibarını ayaklar altına alıyor demektir.

Nasıl bir yazı yazmam gerekir diyorsa, benzer yazıları TBMM arşivinden çıkarabilir. Artık TBMM Başkanı karar alırken saraydan irade almamalı. O sarayın hukukunu değil TBMM'nin hukukunu savunmalı.

Gazeteci yazar Merdan Yanardağ neden içerde, hangi gerekçeyle içerde? O da 7 gündür tutuklu. Bir komisyon oluşturduk, gidildi ziyaret edildi. Bir gazeteciyi tutuklamak hangi aklın işidir? Troller devreye giriyor, her türlü suçlama yapılıyor. Ardından savcı harekete geçiyor. Akıl alacak şey değil. Ama bunları Türkiye'de yaşıyoruz.

Var olan kabineyi Duyun-ı Umumiye kabinesi olarak nitelendirmiştim. Uluslararası tefeciler artık bakan atıyorsa, Merkez Bankası'na başkan atıyorsa bunun tartışılması gerekiyor. Erdoğan artık kontrol eden değil, kontrol edilen kişidir. Dövizdeki 1 liralık artışın devletin borçlanmasına maliyeti 145,5 milyar lira.

"CHP TEK ADAM PARTİSİ DEĞİLDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi, tek adam partisi değildir. CHP her zaman kadro partisi olmuştur, hiçbir zaman tek adam partisi olmamıştır. Bu hareket ezilenlerin, adalete susamışların yanında olmuştur. CHP, zulme karşı milyonları kapsayan çoğulcu bir duvardır. Demokrasi mücadelemizin tam ortasında CHP kadrolarının imzası vardır. Siyasi yaşamlarının hiçbir döneminde kişisel ikballerinin peşinde koşmamıştır.

"BİZ DOĞRU YOLDAYIZ"

Ne ben tek başıma 25 milyon kişiyi namuslu davama kattım ne CHP kattı. Ne mutlu bize ki 25 milyon kişi haksızlık karşısında susmama inancımızın koalisyonunda olmak istediler. Biz doğru yoldayız, doğru yolda kalmaya devam edeceğiz.



Bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsınız tek başıma karşınıza dikilirim. 25 milyona dokundurtmam. 25 milyonu bir araya getirmenin başarısı sadece bana ait değil. Hakkın yanında olanlar 25 milyon kişiyiz biz.

"GÖREVİM SAYIYI ARTIRMAK"



Bugün bu değişimleri yaparak 25 milyonları davamıza kattık, yarın 35 milyonları davamıza katacağız. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi feda etmeden bu sayıyı artıracak süreci yönetmektir."



