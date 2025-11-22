Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluk iddialarından arınmalıdır

Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şunları kaydetti:

"CHP Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de kendisidir. CHP sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır.

Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek içinde hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir geri durabilir rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama bakın büyük bir ‘ama’ ile söylüyorum CHP rüşvetlerle yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddiaları ile yol alamaz derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP Aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.

İkincisi CHP devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ortadoğu’dan Asya'ya Kafkaslardan Avrupa’ya Altaylar'dan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır.

Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz sıkışıklığa gelemez. CHP Ortadoğu’da tökezlememizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin alim menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır, risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır.

Milletimizin CHP'den beklentisi, kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Tarih önünde aziz milletimizle hak hukuk ve adalet yürüyüşümüze devam edeceğiz."