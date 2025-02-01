Kılıçdaroğlu: CHP yönetimi "Aday kim?" tartışmasına son vermeli

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin seçimiyle belirlenmesi kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu "Parti içinde yarış, tarafları kutuplaştırır. Bunu bir 'erken doğum' olarak tanımlayabiliriz, bunun riskini hepimiz biliyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu: CHP yönetimi "Aday kim?" tartışmasına son vermeli

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Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığının sanki tek gündemimiz ve sorunumuzmuş gibi gündemde tutulması, muhalefet bloğunun ve partimizin motivasyonunu düşürürken, iktidarı rahatlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, böyle bir sürecin başlamasının parti içinde ayrışmayı tetikleyeceğini belirtti.

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Kılıçdaroğlu, "Önceliğimizin erken seçim talebi olması gerekirken, enerjimizi farklı alanlara harcamamalıyız." dedi.

Aday belirleme sürecinin nasıl olacağının belli olduğunu vurgulayan , "Meclis'teki Grubu'nun iradesi bir anlamda ipotek altına alınmayacak mıdır?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, CHP yönetiminin ilk iş olarak "Cumhurbaşkanı kim olacak?" tartışmalarına son vermesi gerektiğini söyledi.

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