Kılıçdaroğlu: CHP'de genel başkanlık yapmış herkesin başımızın üstünde yeri var

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkındaki iddialarla başlayan parti içi tartışmalara vurgu yaparak, "Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana CHP'de genel başkanlık yapmış herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye'nin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük rezaletler yaşanırken, olayı başka bir tartışma atmosferine çekmek, hem partiye ihanettir hem Türkiye'ye ihanettir" dedi.



'GERGERLİOĞLU' AÇIKLAMASI: BU MUDUR ADALET?



Kılıçdaroğlu, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'hak ihlali' kararıyla ilgili "AYM bir karar aldı, 'Serbest bırakın' dedi ama hala içeride. Bu mudur adalet? Adaleti sadece kendimiz için istemiyoruz. AK Parti'li kardeşlerimiz de adalet istiyorlar" diye konuştu.



Ordu'da Büyük Birlik Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Yükümlü’ye polis tarafından gözaltına alınırken ters kelepçe takılmasına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, "Haberi alınca şaşırdım. Ters kelepçe takıyorlar. Önce inanamadım. Kendisini aradım konuştum. Her şeyi anlattı. Herkes için adalet istiyoruz. Adaletten ödün verilemez" şeklinde konuştu.



'TASARRUF GENELGESİ' ELEŞTİRİSİ



Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan, kamuda tasarruf genelgesi ile ilgili şunları kaydetti:

"Türk Lirası döviz karşısında eriyor mu? Eriyor. Bunlar ne diyor? 'Biz yerliyiz ve milliyiz' diyorlar. Türk lirası değerini kaybediyorsa bir sorun vardır. Şimdi tüm fiyatlar artıyor. Sonbaharda, kışın ne olacak? Kendisine yazlık saray yapıyor, millet açlıktan ölüyor umurunda değil."

