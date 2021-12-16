Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını açıkladı.



Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından video paylaştı.



Kılıçdaroğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdiği videosunda, şu ifadelere yer verdi:



"Kurmaylarımla bu gece yoğun çalıştık. CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret, asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır. Milletimize hayırlı olsun. Ayrıca belediyelerimizle bu hafta sonu Kayseri'de buluşup karakış fonunu konuşacağız. Biz kuracağız o fonu. Yalnız değilsin sevgili halkım, yanınızdayız. Bu felaketi birlikte omuz omuza atlatacağız. Müsterih olun. Allah'ın izniyle kurtulacağız bunlardan. Geliyor gelmekte olan."​​​​​​​

