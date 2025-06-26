Kılıçdaroğlu: CHP'ye kayyum gelse daha mı iyi olur?

CHP'de kurultay davasından "mutlak bultan" yani "kurultayın geçersiz sayılması" kararı çıkarsa partiyi kim yönetecek tartışması sürüyor.



Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.



Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmede "Partiyi kayyuma teslim etmem" ifadesini kullandığı öne sürülmüş ve parti içi tartışmalar alevlenmişti.



Gazeteci Fatih Atik'e konuşan Kılıçdaroğlu,, yaşanan tartışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



"BENDEN İZİN İSTEMEDİLER"



Seçer, Yavaş ve Özkoç ile yaptığı görüşmenin sızdırılmasının doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu,, "Benden izin istemediler." dedi.



Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası kamuoyuna yansıyan bir çok bilginin yanlış olduğunu da vurguladı.



"Henüz ortada bir kararın olmadığını, karar çıkarsa da partiyi kayyuma teslim etmeyeceğini" ifade ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yapılan yorumları CHP'ye ve bana kurulmuş bir tuzak olarak görüyorum." ifadesini kullandı.



"KAYYUM GELSE DAHA MI İYİ OLUR?"



Mahkemeden olumsuz bir karar çıkması halinde, kararı tanımasa da bir hukuki karşılığı olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız." dedi.



Kendisinin kayyum olarak atanmasından neden bu kadar korkulduğunu anlamadığını da belirten Kılıçdaroğlu, "Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyum gelince ne zaman kurultayı toplayacağı bellli olmaz. O döneme kadar partiyi kim, nasıl yönetecek. CHP kayyuma teslim edilemez." ifadelerini kullandı.



CHP'nin DNA'sı ile oynandığının da altını çizen Kılıçdaroğlu, "Buna izin vermem, veremeyiz." dedi.

