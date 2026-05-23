Kılıçdaroğlu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız

Kemal Kılıçdaroğlu , Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası ilk kez kameraların karşına çıktı.

CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden kaçınmak lazım. Bir başka önemli nokta; bizi parti kültürümüzde hiçbir genel başkan için aşağılayıcı negatif dil kullanılmaz.” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ahlaki değerleri korumak zorundayız." mesajı da dikkat çekti.

“ÖZEL'İN YENİ GÖREVİ HAYIRLI OLSUN”

CHP Meclis Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'i de tebrik eden Kılıçdaroğlu, “Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey ile yeni bir görüşme gerçekleşmedi. Özgür Bey benimle görüşecekti şu ana kadar görüşme olmadı. Kendisi ‘Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım.’ demişti. Bu görüşme belki bugün gerçekleşir.” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"CHP AHLAKİ DEĞERLERİNİ KORUMAK ZORUNDA”

Bu parti Cumhuriyet'i kuran bir partidir. CHP köklü bir partidir, ahlaki değerlerini korumak zorundadır. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden kaçınmak lazım. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden kaçınmak lazım. Bir başka önemli nokta; bizi parti kültürümüzde hiçbir genel başkan için aşağılayıcı negatif dil kullanılmaz. Beni eleştiren genel başkanlar vardı hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Kavgalı bir ortam yaratmak doğru değildir."

ÖZGÜR ÖZEL CHP GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçilmişti.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti.

YÜKSEK SEÇİM KURULU CHP'NİN İTİRAZINI REDDETMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüşmüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu Özel'e, partiyi en uygun zamanda kurultaya götürme niyeti olduğunu söylemişti.

Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Bir soru aldım, 'Siz ne diyorsunuz?' diye. Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz." demişti.

GÜRSEL TEKİN: KURULTAY 7-8 AY SONRA OLABİLİR

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirilen ve görevine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla son verilen Gürsel Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin 7-8 içinde yapılabileceğini söylemişti.