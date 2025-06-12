Kılıçdaroğlu: CHP'yi mahkemede tartışmam

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayının iptali ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın 30 Haziran'da yapılacak duruşmasına katılmayacağının sinyalini verdi.



Tele1'e konuşan Kılıçdaroğlu, "30 Haziran'daki duruşmaya katılacak mısınız?" sorusuna "CHP'nin mahkeme salonunda, adliye koridorlarında tartışılması yanlış. Ben tartışmam." yanıtı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu; kayyum tartışmalarının gölgesinde, dava süreci sonrasında ne olabileceği sorusuna ise "Olasılıklar üzerine yorum yapmak doğru olmaz." şeklinde yanıt verdi.