CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te STK temsilcilerine hitap etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Memleket iyi yönetilmiyor değil, yönetilmiyor. Sokaktaki vatandaş beş bakanın adını sayamaz. Devlet bir kişiye teslim edilemez. Binlerce mağdurumuz var. Geçinemiyor insanlar. Sosyal devleti yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Kazanan kim rantiye sınıfı. Nohut, mercimek, saman, canlı hayvan, et dışarıdan. Memlekette toprak mı bitti? Türkiye tarımı üzerinde egemen devletlerin dayatması var. Siz buğday ekmeyin, nohut ekmeyin. Biz ekeceğiz size satacağız diyorlar. 16 yıldır hangi çiftçi hayatından memnun. Fındığı görecekesiniz yakında İtalyanlar alacak. 24 Haziran'da parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız. İlk yapacağımız işlerden birisi çiftçinin faiz borcunu silmek. Zarar eden çiftçi olmayacak. Yeniden planlamamız gerekiyor. Her alanı eğitimden tarıma. Bir çiftçinin ektiği ürünün karşılığını alamaması zarar etmesi demektir.

Katma değeri yüksek ürün üretmemiz gerekiyor. Türkiye bu değişimi aşmak zorundadır. 16 yılda 10'u aşkın mali af çıktı. Vatandaş primini ödeyemiyor. Ne kadar vergi veriyorsun 550 lira, borcun yok mu. Bir yıl süreli sana 550 liralık faizsiz kredi vereceğiz. Londra'daki faiz lobilerine o kadar yüksek faiz ödemeyecek. Para Türkiye'de kalacak. Krediyi alan işini büyütecek. Katma değeri yüksek ürün üretiyorsa alacağı kredi iki üç kat olacak. Kayıtdışı ekonomi azalacak. İstihdamın ana can projelerinden birisi budur. Bütün KOBİ'ler katma değeri yüksek ürün üretmeye doğru kendini zorlayacaktır."