Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'da konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kalkınmasında katma değeri yüksek ürüne yönelmesi gerektiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımız niteliksiz okullara gidiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları; "İki gerçek var önümüzde duran. Bir beton ekonomisi yani bol miktarda inşaat yapmak iki üretim ekonomisi. Bu ülkenin tasarruflarını üretime mi yönlendireceğiz, betona mı yönlendireceğiz. Betona yönlendirirseniz Türkiye bilgi çağını kaçırır.

Nelerin üretileceğinin de planlanması lazım. Gelişmiş ülkede bir sokakta iki berber varsa üçüncüyü açtırmazlar. Planlamanın ne kadar önemli olduğunu hepimizin anlaması lazım.

Katma değeri yüksek ürün üretmezseniz Türkiye'in dünyada söz sahibi olma şansı yoktur. Katma değeri yüksek ürün üretebilmek için bilgi üretmeliyiz.

16. yılın sonunda geldiğimiz nokta çocuklarımız niteliksiz okullara gidiyor. Üniversitedeki hocayı beğenmeyebilirsiniz ama onun bilgi üretiminin önüne duvar öremezsiniz.

Hangi OSB'ye gitsem dedikleri şu: Nitelikli ara eleman yok. Niye yok çünkü siyaset kurumu istemiyor. Organize sanayi bölgelerinin yanında yatılı liseler kuracağız. 3 yıl eğitim 3 yıl staj olacak. Bu ne demektir katma değeri yüksek ürün açısından Türkiye'nin bir kulvar açmasıdır.

Katma değeri yüksek ürün üreten sanayicilere özel teşvikler gelmesi lazım. Defalarca mali af çıktı. İzleyeceğiniz teşvik politikasında eğer siz vergi ve sigorta primini zamanında ödeyen insana sana bir yıl boyunca sıfır faizli kredi vereceğim derseniz o kişi vergisini ve sigortasını öder. Kim kazanacak, KOBİ'nin sahibi, işçi ve devlet kazanacak.

Alamadığı vergi kadar gidiyorlar Londra borsalarına bize borç verin diyorlar.

Nereye gittiğimiz belli değil, freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Türkiye değişimleri gerçekleştiremezse, çağın gerisine düşmüş olur.

Ekonomiyi rantiye sınıfına teslim etmişseniz, Türkiye'nin büyüme ve gelişme şansı yoktur. Tarım alanında Türkiye'den küçük Hollanda, Türkiye'den 15 kat fazla ürün ihraç ediyorsa oturup düşünmemiz lazım.

Anadolu'nun içi boşalıyor. Herkes büyük şehirlerin varoşlarına gidiyor. Çorum aslında Anadolu'nun kalbidir. Çorum kendi sanayisini kendi öz birikimiyle büyütmüş bir kenttir. Dünyanın en eski ve çalışan barajı Çorum'da.

Türkiye'nin 17 milyon yoksulu var. 17 milyon yoksula yardım onları teşhir edilerek veriliyor. Eğer yardım yapacaksanız fakir ailenin onurunu koruyacaksınız. Yardım kolisi değil bankaya yatan parayla o aile gidip geçimini sağlayacak.

Asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak diyoruz. Gelir vergisine tabi olmayacak. Kaynak yok diyorlar bizim projelerimize karşılık. Son 15 yılda Londra'daki bir grup faiz lobicisine ödenen faiz 151 milyar dolar. 687 milyar Türk lirası da içeride faiz olarak ödendi. Tefecilere bu parayı kim ödüyor; bizler ödüyoruz.