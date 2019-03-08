CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Toplantısı'nda konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Cumhuriyet kurulduğu zaman kadınlarda okuma yazma oranı binde 8. Bin kadından 8'i ancak okuma yazma biliyor. Erkeklerde yüzde 5-7 bazı araştırmalarda yüzde 8'e çıkıyor. Cumhuriyet aslında bir kadın devrimidir. Kadının ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü bir çağdan Cumhuriyet ile beraber kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Ve kız çocuklarımızı okutmaya başladık kadınlarımız okumaya başladı.

Hem diyeceksiniz ki ben dünyaya meydan okuyorum peki bu çöpte bir şeyler arayan bulan kadın nedir? Hayatın gerçeği nedir? 6 milyon kişi sokaktan geçimini sağlıyor Türkiye'de. Eşleri ile beraber 24-25 milyon kişi. İşsizlik yoksulluk var biliyorum. İşsizliğin yoksulluğun olduğu bir yerde en büyük acıyı çeken kadınlardır.

Her yeri saray gibi sanıyorlar. Sarayda herkesin işi gücü var. Hayatlarında yoksulluk nedir hiç görmediler. En iyi okullarda okudular. Onlar sizi anlayamazlar sizler de onları anlayamazsınız. Bu tabloyu değiştirmek kadınların elinde. Kadınların azmine güveniyorum kararlılığına da güveniyorum.''

