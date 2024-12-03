Kılıçdaroğlu davası ertelendi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında MHP'nin şikayetiyle açılan "suçu ve suçluyu övme" davasına devam edildi.



Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Kılıçdaroğlu "yoğun programını" gerekçe göstererek katılmadı.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun mazeretini kabul ederek duruşmayı 10 Nisan 2025'e erteledi.

Dava, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayetiyle Kılıçdaroğlu'nun çeşitli açıklamalarında "terör örgütü propagandası yaptığı", "suçu ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle açılmıştı.