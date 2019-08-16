CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri'nde konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Hacı Bektaş-ı Veli, yaşamı boyunca hep hakkı hukuku ve adaleti savunmuştur. O, barışın huzurun birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur. Anadolu'ya geldiğinde 35 yaşlarında bilgin bir insandı. Selçuklu sultanı önemli kararlar aldığında onun düşüncelerine başvuruyordu.

''İSLAM ADINA BİRBİRİNİ ÖLDÜRENLER MÜSLÜMANLAR''

İslam adına birbirini öldürenler Müslümanlar. Yerinden yurdundan edilen ülkelerinden göç etmek zorunda olanlar yine Müslümanlar. Üzülerek söylüyorum ki istatistiklere göre savaş ve açlık nedeniyle acı çeken çocukların büyük bir bölümü de yine Müslümanların çocukları. Demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, toplumsal eşitlik ve adalet gibi temel konularda Müslüman ülkeler üzülerek ifade edeyim perişanlığı yaşıyor. Dileriz yaşanan acı dökülen kanlar son bulur ve İslam dünyasına da huzur ve adalet gelir.

''ASLANLA CEYLANI HÜNKARIN KUCAĞINDA BULUŞTURAN HUZURDUR ADALETTİR''



Dergahında düşüncelerini öğrencilerine aktararak yaygınlaştırılmasını sağladı. Bugün Avrupa'nın pek çok ülkesinde onun düşünceleri toplumu aydınlatıyor. Anadolu'yu bize yurt yapan işte bu gönül erenleridir. Aslanla ceylanı hünkarın kucağında buluşturan huzurdur adalettir. Dünya hala huzuru ve adaleti arıyor.''