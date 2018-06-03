Kılıçdaroğlu: Demokrasi yoksa büyüme ve gelişme mümkün değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, demokrasinin önemini vurgulayarak, "Demokrasi yoksa büyüme ve gelişme mümkün değildir. Demokrasisi gelişmiş ülkelerde baskı yoktur, şiddet yoktur" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları; Öğretmenin benden daha farklı düşünmesinden daha doğal ne olabilir. 21. yüzyıldayız ve binlerce akademisyeni bir kanun hükmünde kararnameyle kapının önüne koyuyoruz. Bu mudur demokrasi.

24 Haziran'da sandığa gidecek ve vicdanının sesini dinleyecek herkese sesleniyorum. Türkiye'nin büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Ufku dar olanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemez.

İlk yapacağımız işlerden birisi medya özgürlüğünü sonuna kadar sağlamaktır. Hiçbir medya patronunun başka bir işi olmayacak. Devletle iş yaparsa bir süre sonra devlete bağımlı hale getiriyorsun. Medyada sendikacılığı zorunlu hale getireceğiz.

Şu anda Türkiye'de can ve mal güvenliği yok. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde yatırım olmaz.

Savcı hakimin yanında oturmayacak. Savcı avukatla aynı seviyede oturacak.

Muhtarlar mahalleleri ile ilgili söz sahibi olmalı.

Eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştireceğiz. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almayacak. İlk yıl 180 bin öğremenin atamasını yapacağız. Eğitimde ezber sistemine son vreceğiz.

Bir öğretmen olan Sayın Muharrem İnce toplumun bütün duyarlılıklarını bilmektedir. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olacaktır. Bir mahkemenin genel başkanı mahkemelere hakim tayin edemez.

Asgari ücret 1 Ocak 2019'dan itibaren 2 bin 200 lira olacak. Bu maaştan gelir vergisi alınmayacak. Emeklinin aylığı bin 500 lira olacak. Vaatlerimiz için para da var kaynak da. Mart 2018 rakamını veriyorum faizciye 687 milyar lira para ödenmiş. Bu içeriye ödenen faiz bir de dışarıya ödenen faiz var.

Türkiye'de para var, Türkiye'de namuslu siyaset eksik bunu yapacağız. Kaç tane af kanunu çıkarttılar vatandaş vergi borçlarını ödeyemiyor. Beton değil üretim ekonomisini destekliyoruz.