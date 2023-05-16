Kılıçdaroğlu: Depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun başımın üstündedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, kesin olmayan sonuçlara göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 11 şehirden Diyarbakır dışındaki 10'unda seçimi önde tamamladı.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesinde Cumhur İttifakı ağırlıklı oy verilmesi sonrası yapılan eleştirilere tepki gösterdi.
''DEPREM BÖLGESİ İNSANIMIZA SÖYLEYECEĞİMİZ HER ŞEYDE, 10 DÜŞÜNELİM 1 DİYELİM''
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez.
Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir.''