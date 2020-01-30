Kılıçdaroğlu Elazığ'a gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere yarın Elazığ'a gidecek.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın deprem bölgesi Elazığ'da incelemelerde bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Hatay, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanları da eşlik edecek.

Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesine geç gittiğine dönük eleştirilere CHP kaynaklarından yanıt da geldi.

Kaynaklar, "Gitseydi görüntü vermek anlamında yararı olabilirdi ama tam aksine çalışmalara zarar verirdik. Güvenlikten, açılacak ve kapatılacak yollara kadar birçok soruna yol açılırdı. Genel Başkan 'gidelim' diyenlere bu gerekçe ile 'hayır' dedi" değerlendirmesinde bulundu.

VİDEO: ELAZIĞ'DA DEPREM BÖLGESİNDE TAŞINMA TELAŞI (NTV EKİBİNİN İZLENİMLERİ)

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