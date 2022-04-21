Kılıçdaroğlu: Elektriğimizi kesmişler

Zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün evinin elektriğinin kesildiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu ''Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir'' dedi.

Haberler - ntv.com.tr 21.04.2022 - 12:25

Kılıçdaroğlu: Elektriğimizi kesmişler

İlişkili Haberler

Kılıçdaroğlu: Zamlar geri çekilmezse elektrik faturamı ödemeyeceğim

Kılıçdaroğlu: Zamlar geri çekilmezse elektrik faturamı ödemeyeceğim

"Elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum"

"Elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum"

CHP Genel Başkanı 'nun evinin elektriği kesildi.

Twitter'dan video mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir.''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sürece ilişkin saat 21.00'de açıklama yapacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada, elektrik faturalarının üzerindeki yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini isteyerek, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" demişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...