Kılıçdaroğlu: Elektriğimizi kesmişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi.

Twitter'dan video mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir.''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sürece ilişkin saat 21.00'de açıklama yapacağını belirtti.

Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir. pic.twitter.com/Gw1FYzVm2S — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 21, 2022

NE OLMUŞTU?



Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada, elektrik faturalarının üzerindeki yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini isteyerek, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" demişti.