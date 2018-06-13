CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevinin açılış törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Çocuk esirgeme kurumunda yetişen bütün çocuklarımızı sınavsız devlet memuru yapacağız. 18 yaşındaki çocuk nasıl tutunacak hayata? Anne yok baba yok. O çocukların hepsini devlet memuru yapacağız. Böylece hayata tutunacağız, devlet bana sahip çıktı diyecek.

CHP'ye oy verirseniz üretim yapamazsınız diyorlar. Hiçbir işverene yük getirmeyeceğiz, vergisiz olacak. Asgari ücret üzerinden vergi almayacağız. 2 bin 200 lira ile zaten zor geçinecek. Ama bugünkü imkanlar 2 bin 200 lira. Asgari ücreti sosyal devletin gereği olarak artırıyoruz. Çalışanı aç bırakmak sosyal devlet değildir. Çiftçilerin hepsi borç batağında. Kendisini yakan çiftçi kardeşlerim var. Onların banka borçlarının faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçiye mazot 3 lira olacak.

Mazotu nasıl 3 liradan verirsin? Sen yata tekneye verirsen ben de çiftçiye veririm. Esnafı stopaj vergisinden kurtaracağız. Eğitimi tepeden tırnağa yeniden inşa edeceğiz. Onbinlerce çocuğumuz sabah kahvaltı yapmadan okula gidiyor. Bu drama son vereceğiz. Teknoloji liseleri kuracağız, çocuk mezun olunca işi hazır olacak.

Bugün 1 milyon 644 bin emekli bin 500 liranın altında aylık alıyor. Seçim bildirgemize koyuk bin 500 liranın altında emekli aylığı olmayacak. Buna da para yok diyecekler, tefecilere ödedikleri para 151 milyar dolar. İçeridekilere ödedikleri para 687 milyar lira. İki maaş ikramiye sözümüz aynen devam ediyor, ona da para yok demişlerdi.

İki maaş ikramiye sözümüz devam ediyor. Ona da para yok demişlerdi. Aldığınız bayram öncesi ikramiyenin gerekçesini ben oluşturdum. Milletin önüne ben koydum. Sen sandığa gideceğin zaman elini vicdanına yok sandığa öğle git. Bütün emekli kardeşlerime söylüyorum. Hakka, hukuka ve adalete inanıyorsan hakkını savunana oy vermek zorundasın. Bakın oy ver demiorum, oy vermek zorundasın. Düne kadar seni adam yerine bile koymuyorlardı. Para bile vermiyorlardı."











