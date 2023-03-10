Kılıçdaroğlu: En azından belli bir süre işçiden vergi alınmasın

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'ya gitti.

Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, belli bir süre işçiden vergi alınmamasını önerdi.

Kırsalda da sorunlar olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Süt üreticilerinden sütümüzü satamıyoruz diye sitemler var. Elde kayısı da var. Onları satın alsınlar. Sosyal devlet sosyal devletliğini şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak." dedi.

"HEMEN HABER VERSİNLER"

Deprem bölgesinde çadır ve konteyner sıkıntısı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kim konterney üretiyorsa ve müşteri bulamıyoruz derse bana haber versinler. Hemen çadır ve konteynerleri alacağız." diye konuştu.

Öte yandan esnafında sıkıntılı olduğunu dile getiren CHP lideri, kredilerin faizlerinin silinmesi gerektiğini vurguladı.