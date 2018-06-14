CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, saat 11.00'de Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.
Berberoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.
Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından açıklama yapmadı.
Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti
Anadolu AjansıTürkiye
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.