Kılıçdaroğlu, eşiyle bayram böreği yaptı

Bir süredir sosyal medyada evinin mutfağından ve çalışma odasından görüntüler paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nı da Ankara'da evinde geçiriyor. Kılıçdaroğlu, dün akşam Twitter hesabından eşiyle birlikte bayram hazırlıklarını paylaştı.

Paylaştığı fotoğraflarda Kılıçdaroğlu, mutfakta börek yapan eşi Sevil Kılıçdaroğlu'na yardım ederken görüldü.

Kılıçdaroğlu, o kareleri "Arefe günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar. Her bayram tüm aile bir araya geliriz. İyi bayramlar Türkiye!" notuyla paylaştı.